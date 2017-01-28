Алдонин: считаю «Зенит» фаворитом в борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин похвалил работу Массимо Карреры на посту главного тренера «Спартака» и заявил, что считает фаворитом этого сезона РФПЛ «Зенит». После 17 туров красно-белые идут первыми в таблице и опережают сине-бело-голубых на пять очков.
«На данный момент работа Карреры просто прекрасна. Но по нему надо понять ещё один момент. Сборы в Европе и сборы в России – две большие разницы. Надо посмотреть, как клуб выйдет на весеннюю часть сезона. В России есть нюансы по этому моменту.
Если клуб добавит, то они могут стать чемпионами. Но пока непонятно, как будет выглядеть «Спартак» во второй части. Считаю именно «Зенит» фаворитом первенства. У питерцев более интересный состав», — цитирует Алдонина «Спорт FM».