«Рома» попытается приобрести у «Аталанты» «нового Яя Туре»

«Рома» намерена приобрести у «Аталанты» 20-летнего полузащитника Франка Кесси, сообщает Football Italia. Столичный клуб планирует взять ивуарийца в аренду с правом выкупа.
Частью сделки станут два игрока молодёжной команды «Ромы» — защитник Рикардо Марчицца и форвард Марко Тумминелло. Общая сумма сделки по переходу «нового Яя Туре», как называют Кесси, составит около € 30 млн.
Ранее «Аталанта» отклонила предложения по Кесси от «Челси» и «ПСЖ».
В текущем сезоне ивуариец провёл 16 матчей в Серии А и забил 6 голов.