Источник: «Зенит» предлагал ПСВ за Проппера около € 14 млн

Стали известны финансовые детали первого предложения «Зенита» голландскому ПСВ по поводу трансфера 25-летнего полузащитника Дэви Проппера. По информации De Telegraaf, первоначальное предложение клуба из Санкт-Петербурга составило около € 14 млн.
Ранее сообщалось, что ПСВ отклонил предложение «Зенита», так как главный тренер команды из Эйндховена Филлип Коку выступает против этого трансфера.
Коку ожидает, что полузащитник не покинет команду зимой. «Предполагаю, что этот сезон Проппер закончит в составе ПСВ», — сказал специалист.
Проппер перешёл в ПСВ из «Витесса» в 2015 году за € 4,5 млн. В текущем сезоне хавбек сыграл в 19 матчах голландского первенства, забил 4 мяча и отдал 2 голевых передачи.