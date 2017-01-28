Левандовски: для Бундеслиги будет лучше, если Обамейянг останется в «Боруссии»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает, что для немецкой Бундеслиги будет лучше, если форвард Пьер-Эмерик Обамейянг останется в дортмундской «Боруссии». Последние несколько месяцев габонского футболиста сватали в «Реал», а «Борусссия» готова расстаться с ним, если получит привлекательное предложение.
«Я слышал, что он очень хорошо чувствует себя в „Боруссии“. Я не знаю точно, что он думает и какое решение примет „Боруссия“. Хотят ли они сохранить его или заработать много денег… Но, конечно, для Бундеслиги было бы лучше, если бы он остался», — заявил поляк в интервью Sport Bild.