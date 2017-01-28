Агент Будковского: общаемся с руководителями «Анжи» по поводу аренды

Вадим Шаблий, агент нападающего «Шахтёра» Филипа Будковского, сообщил о переговорах с «Анжи» по поводу аренды украинского футболиста.
Ранее стало известно, что 24-летний Будковский, который начинал сезон-2016/17 в «Анжи» и зимой вернулся из аренды в «Шахтёр», продлил контракт с донецким клубом на 3,5 года.
«Общаемся с руководителями «Анжи» по поводу аренды. У Филиппа есть много вариантов продолжения карьеры, в том числе и топ-клубы. Но речь идёт о покупке, но «Шахтёр» не хочет расставаться с игроком. Думаю, в ближайшие два дня всё должно решиться», — сказал Шаблий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.