ЦСКА определился со всеми четырьмя соперниками по второму сбору в Испании

Московский ЦСКА определился со всеми соперниками по товарищеским матчам на втором сборе в Испании, сообщает пресс-служба клуба.
Помимо чешской «Виктории Пльзень» и датского «Эсбьерга», о запланированных матчах с которыми уже было известно, столичная команда встретится с датским «Хорсенсом» и австрийским клубом ЛАСК.
Расписание товарищеских матчей выглядит следующим образом:
ЦСКА – «Хорсенс» — 29 января, 17:30 мск;
ЦСКА – «Виктория Пльзень» — 2 февраля, 18:00 мск;
ЦСКА – «Эсбьерг» — 6 февраля, 17:30 мск;
ЦСКА – ЛАСК – 7 февраля, 14:00 мск.