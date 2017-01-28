Это'О ответил дублем на гол Вагнера Лава в матче «Антальяспор» — «Аланьяспор»

«Антальяспор» выиграл у «Аланьяспора» в матче 19-го тура чемпионата Турции. Встреча проходила в Анталии на стадионе «Анталия Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
У «Антальяспора» дубль оформил экс-игрок «Анжи» Самуэль Это'О, у «Аланьяспора» отличился бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав.
Это'О и Вагнер делят 4-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Турции, забив по 8 мячей в 16 матчах.
«Антальяспор» (31 очко) идёт пятым в турнирной таблице, «Аланьяспор» (18) занимает 15-ю строчку.