Конте: Иванович и Бегович? Посмотрим, что произойдёт в ближайшие три дня

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о возможных трансферах вратаря Асмира Беговича и защитника Бранислава Ивановича. Ранее сообщалось, что серб может продолжить карьеру в «Зените», а боснийца хочет купить «Борнмут».
«Иванович – легенда клуба. Он много играл и много выиграл с «Челси». Сейчас он играет не так много, как в прошлые годы. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие три дня.
То же самое касается Беговича. Он очень важен для нас. Нам нужно найти ему хорошую замену, но Асмир будет рад, если останется в «Челси», — цитирует Конте BBC Sport.