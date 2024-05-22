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Защитник «Факела» Мастерной оценил свою игру в текущем сезоне РПЛ

Защитник «Факела» Мастерной оценил свою игру в текущем сезоне РПЛ
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Крайний защитник воронежского «Факела» Владислав Мастерной оценил на тройку свои выступления в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Сезон для меня получился скомканным. То играл, то не играл, конечно, могло быть получше. Если оценивать себя по пятибалльной шкале, то поставлю троечку», — приводит слова Мастерного Metaratings.

В нынешнем сезоне 28-летний Мастерной провёл в составе воронежской команды 28 матчей во всех турнирах, оформив одну результативную передачу. «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков за 29 матчей. В заключительном туре воронежцы сыграют с грозненским «Ахматом» в субботу, 25 мая. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

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