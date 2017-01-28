Пюэль: я ответственен за 0:5 в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль поделился впечатлениями от разгромного поражения в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Арсеналом». Встреча проходила в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счетом 5:0 в пользу «канониров».
«Я ответственен за это поражение. Но если бы я мог отмотать время назад и изменить стартовый состав, то не стал бы этого делать. У нас сегодня не было девяти игроков, в защите вариантов практически не осталось. Нельзя играть одним и тем же составом раз в три дня.
Теперь надо думать о другом. Это был хороший урок, „Арсенал“ — отличная команда», — цитирует Пюэля BBC.