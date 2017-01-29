«Сассуоло» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:00

29 января в Реджо-нель-Эмилия, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре», состоится матч 22-го тура серии А между «Сассуоло» и «Ювентусом». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Ювентус».
Ранее друг с другом команды встречались семь раз. Один матч завершился победой «Сассуоло», однажды команды сыграли вничью, пять раз сильнее оказались футболисты «Ювентуса».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась домашней победой «Ювентуса» со счётом 3:1.