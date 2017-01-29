Спаллетти: за Гренье когда-то следил «Милан», который видел в нём замену Пирло

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился мыслями по поводу перехода полузащитника «Лиона» Клемана Гренье, которого римский клуб арендовал до конца этого сезона с правом выкупа.
«За Гренье когда-то следил „Милан“, который видел в нём замену Пирло. Клеман переживает трудные времена в карьере, но мы можем помочь ему добиться успеха в Риме. Мы очень доверяем ему, я лично верю в него. Посмотрим, как пройдут первые несколько тренировок Гренье. Он обладает качествами, которые помогут нам двигаться вперёд», — цитирует Спаллетти Goal.