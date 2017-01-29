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«Манчестер Юнайтед» продал Госса в «Куинз Парк Рейнджерс»
29 января 2017, воскресенье. 13:49.
Футбол
Полузащитник «Манчестер Юнайтед»
Шон Ричард Госс
продолжит карьеру в Чемпионшипе. «Куинз Парк Рейнджерс» объявил о переходе 21-летнего футболиста на своём официальном сайте.
Госс подписал с «обручами» контракт, рассчитанный на 3,5 года. Клубы договорились не разглашать сумму сделки.
«Куинз Парк Рейнджерс» занимает 17-е место в таблице Чемпионшипа, набрав 33 очка в 28 матчах.
Посмотреть фото можно
тут
.
Источник:
Официальный сайт "Куинз Парк Рейнджерс"
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