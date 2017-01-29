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175 лет назад 2016
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Дюриш: «Оренбург» сделал мне предложение, которое поступает не каждый день

29 января 2017, воскресенье. 18:39. Футбол
Новичок «Оренбурга» нападающий Михал Дюриш, о переходе которого из «Виктории Пльзень» было объявлено на этой неделе, рассказал, почему согласился на переход в российскую команду, и выразил мнение, что новый этап карьеры является для него шагом вперёд.

«Представители «Оренбурга» вели переговоры очень правильно, с самого начала дав понять, что заинтересованы в моём переходе. Когда подтвердил, что заинтересован в переходе, они были готовы прилететь в Прагу для переговоров уже на следующий день. «Оренбург» выступает в РФПЛ впервые в истории. У клуба есть сильный спонсор в лице «Газпрома», так что есть и потенциал. Считаю, что нам по силам в нынешнем сезоне сохранить прописку в элитном дивизионе. Постараюсь оправдать доверие, которое мне оказал клуб.

Тот факт, что от Москвы до Оренбурга лететь два часа, меня не отпугивал. Я получил предложение, которое поступает не каждый день. Многие могут сказать, что «Оренбург» не такой большой клуб, но я рад, что могу попробовать свои силы в российском чемпионате. Посмотрим, что получится, но считаю, что этот переход является шагом вперёд в моей карьере.

Советовался ли с кем-нибудь перед переходом в российский клуб? Разговаривал с Павелом Марешем, который несколько лет играл в состав «Зенита» из Санкт-Петербурга, а также с агентом Павелом Зикой. Мне рекомендовали переход в Россию и говорили, что я буду им удовлетворён», — цитирует Дюриша Sport Aktuality.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» заплатил за Дюриша € 600 тыс., а зарплата игрока в клубе составит € 56 тыс. в месяц.
Источник: Sport Aktuality Сообщить об ошибке
Теги
Виктория Пльзень ФК Оренбург Михал Дюриш
Новости. Футбол
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