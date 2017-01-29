Голы братьев Айю помогли Гане обыграть ДР Конго и выйти в полуфинал Кубка Африки

В четвертьфинальном матче Кубка африканских наций сборная Ганы оказалась сильнее команды ДР Конго. Встреча проходила на стадионе «Стад д'Оем» в Габоне и завершилась со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи во втором тайме на свой счёт записали братья Джордан и Андре Айю. За ДР Конго отличился Поль-Жозе Мпоку.
В полуфинале сборная Ганы сыграет с командой Камеруна, которая в своём четвертьфинальном матче в серии пенальти оказалась сильнее сборной Сенегала (0:0, по пен. – 5:4). Встреча запланирована на 2 февраля.