Соперник «Краснодара» «Фенербахче» крупно проиграл аутсайдеру чемпионата Турции

Соперник «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» на выезде встречался с «Кайсериспором» в матче 19-го тура чемпионата Турции. Встреча проходила на стадионе «Кадыр Хаш» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Умут Булут, Веллитон, известный российским любителям футбола по выступлениям за «Спартак», а дублем отметился Гюрай Вурал. За «Фенербахче» отличился Мехмет Топал.
«Фенербахче» (35 очков) остался на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Турции. «Кайсериспор» (16) поднялся с предпоследней 17-й строчке на одну позицию.