Тухель: в Майнце «Боруссия» Д набрала меньше очков, чем заслужила

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями от выездного матча 18-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» (1:1).
«В первом тайме мы здорово играли, если учитывать, что хозяином поля был „Майнц“. Мы не дали сопернику создать моментов, за исключением гола. Но, к сожалению, не смогли выжать из серьёзного преимущества победу.
Мы действовали внимательно и хорошо защищались. В прошлом туре мы позволили сопернику создать намного больше моментов. У меня есть ощущение, что мы набрали меньше очков, чем заслужили», — цитирует Тухеля пресс-служба «шмелей».