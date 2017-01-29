Аллегри: Дибала не пожал мне руку, потому что был рассержен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал инцидент в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии против «Сассуолы» (2:0) с участием нападающего туринцев Пауло Дибалы, который после замены на 77-й минуте демонстративно отказался пожать руку наставнику.
«Дибала был рассержен, но это часть игры. Он играл хорошо, но Манджукич и Куадрадо, игравшие рядом с ним, выглядели более энергичными, поэтому я решил предоставить игровое время Марко Пьяце. Этот эпизод не отразится на наших отношениях. Я могу его понять, потому что это нормально, когда заменённый игрок не согласен с решением тренера. В любом случае замена состоялась», — цитирует Аллегри La Gazzetta dello Sport.