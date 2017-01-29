Сако: я готов вернуться в «ПСЖ», но позже

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако ответил на вопрос о возможном возвращении в «ПСЖ», где он начинал карьеру. По данным СМИ, заполучить Сако среди прочих пытается и «Спартак».
«С тех пор как я начал своё невероятное зарубежное приключение, всё зависит от двух вещей — футбола и семьи. Когда я вижу, как мои дети говорят по-английски, понимаю, насколько это здорово и важно. Думаю, что у меня в запасе есть ещё несколько замечательных лет, так что я хочу продолжить играть за рубежом. А „ПСЖ“ — почему бы и нет, но позже.
«Марсель»? Это очень хорошая команда. Гомис и Эвра — мои хорошие друзья. Но пока есть «ПСЖ», я буду с ними", — сказал Сако в эфире Сanal+.