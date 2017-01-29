Таранов: Скрипченко грамотно выстраивает работу с точки зрения психологии

Капитан «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился впечатлениями от контрольного матча со словацким «Шпортом» (1:1) и похвалил наставника самарцев Вадима Скрипченко.
«Как и всегда, задача была — победить. Добиться хорошего результата, почувствовать те взаимодействия, которые были утрачены в связи с тем, что команда находилась в отпуске. К нам присоединились новые футболисты, и мы ищем с ними игровое взаимопонимание. В словацкой команде высокорослые, мощные, физически крепкие ребята. В первом тайме они много играли за счёт длинных передач и навязывали борьбу. Наверное, все словацкие команды славятся своей неуступчивостью, охотно идут в единоборства. Не сказал бы, что в первом тайме они доставили нам много проблем. Подходов к нашим воротам у них было не много, но гол соперник забил хороший. Если бы мы использовали свои моменты на 100%, то первый тайм закончился бы со счётом 3:1 в нашу пользу.
Тренер грамотно выстраивает работу с точки зрения психологии. Ребята улыбаются, смотрят друг другу в глаза, много позитива, а на тренировках хорошая самоотдача, поэтому, я надеюсь, мы идём в правильном направлении», — цитирует Таранова сайт «Крыльев».