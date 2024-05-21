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Гурцкая рассказал, какой клуб РПЛ заинтересован в сотрудничестве с Ивичем

Гурцкая рассказал, какой клуб РПЛ заинтересован в сотрудничестве с Ивичем
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Известный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал об интересе казанского «Рубина» к бывшему наставнику «Краснодара» Владимиру Ивичу.

«Слышал ли я что-нибудь о том, что в «Рубине» хотят видеть Ивича? Конечно. Но я не представляю, каким образом «Рубин» хочет это сделать.

Они должны приблизительно понимать запросы Ивича по зарплате – в районе € 1,5 млн. Может быть, они могут позволить себе Ивича, но ему тоже нужны будут игроки. Не надо думать, что придёт Ивич, махнет волшебной палочкой, и вдруг Грицаенко и Мартынович заиграют на другом уровне. Скорее всего, они будут играть более дисциплинированно, но все равно это не будет скачок на первое место», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

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