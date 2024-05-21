Мозес: буду поддерживать «Спартак». Я не из тех, кто забывает о клубе после ухода

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес назвал самое яркое воспоминание в московской команде.

«Продолжу ли следить за «Спартаком»? Сто процентов! Я буду болеть за «Спартак». И однажды, может быть, окажусь на трибуне. Заранее напишу начальнику команды Василию. Если он к тому моменту ещё будет здесь.

Конечно, буду поддерживать «Спартак». Я не из тех, кто забывает о клубе после перехода в другую команду. Буду следить за командой в соцсетях. Желаю «Спартаку» всегда быть топ-клубом», — сказал Мозес в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Мозес перешёл в «Спартак» из «Челси» на правах аренды осенью 2020 года, а летом 2021-го стал игроком красно-белых на постоянной основе. 33-летний нигерийский футболист за это время сыграл за красно-белых 73 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

«Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 49 очков за 29 матчей.

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