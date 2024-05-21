Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Угонщики обстреляли машины футболистов «Марселя»

Угонщики обстреляли машины футболистов «Марселя»
Комментарии

Два игрока «Марселя» Жан Онана и Фарис Мумбанья стали жертвами попытки угона их автомобиля, сообщает Europe 1.

По данным источника, преступникам не удалось угнать их автомобиль, но они применили огнестрельное оружие. На их автомобиле были обнаружены несколько пулевых отверстий. Сами футболисты не пострадали, а преступники скрылись.

Инцидент произошёл ночь с воскресенья на понедельник, когда игроки «Марселя» возвращались после матча 34-го тура чемпионата Франции с «Гавром» (2:1).

Напомним, «Марсель» завершил чемпионат Франции на восьмом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 50 очков. Победителем Лиги 1 стал «ПСЖ», который набрал 76 очков. На втором месте финишировал «Монако», записавший в свой актив 67 очков.

Материалы по теме
«Гавр» Кузяева сохранил прописку в Лиге 1, несмотря на поражение от «Марселя»

Известные дети спортсменов

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android