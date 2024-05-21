Угонщики обстреляли машины футболистов «Марселя»

Два игрока «Марселя» Жан Онана и Фарис Мумбанья стали жертвами попытки угона их автомобиля, сообщает Europe 1.

По данным источника, преступникам не удалось угнать их автомобиль, но они применили огнестрельное оружие. На их автомобиле были обнаружены несколько пулевых отверстий. Сами футболисты не пострадали, а преступники скрылись.

Инцидент произошёл ночь с воскресенья на понедельник, когда игроки «Марселя» возвращались после матча 34-го тура чемпионата Франции с «Гавром» (2:1).

Напомним, «Марсель» завершил чемпионат Франции на восьмом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 50 очков. Победителем Лиги 1 стал «ПСЖ», который набрал 76 очков. На втором месте финишировал «Монако», записавший в свой актив 67 очков.

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