Сборная Египта вырвала победу у Марокко и вышла в полуфинал Кубка Африки

В четвертьфинальном матче Кубка африканских наций сборная Египта оказалась сильнее команды Марокко. Встреча проходила на стадионе «Стад де Порт-Жантиль» в Габоне и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в концовке встречи записал на свой счёт полузащитник египтян Кахраба, который появился на поле после замены на 63-й минуте.
В полуфинале турнира сборная Египта встретится с командой Буркина-Фасо, которая ранее в своём матче 1/4 финала победила сборную Туниса со счётом 2:0. Встреча состоится 1 февраля.