Игуаин: Аллегри хватило мужества перевести «Ювентус» на схему 4-2-3-1

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин после победы над «Сассуоло» (2:0) в выездном матче Серии А поддержал введение схемы 4-2-3-1, при которой наставник туринцев Массимилиано Аллегри одновременно выпускает на поле Манджукича, Гонсало Игуаина, Пауло Дибалу и Хуана Куадрадо.
«Тренеру хватило мужества изменить схему и попробовать перейти на 4-2-3-1, это заслуживает уважения. Мы доказали, что способны быть эффективными при такой модели игры. Надеемся добиться дальнейшего прогресса при игре по этой схеме, впереди ещё долгий путь. Если мы продолжим играть так, каждому сопернику „Ювентуса“ будет трудно», — сказал Игуаин в эфире Sky.