Гончаренко: ЦСКА сыграл три товарищеские игры на ноль, но это не показатель

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы команды в товарищеском матче с датским «Хорсенсом» (4:0) поделился впечатлениями от игры.
«Мы хорошо сегодня поработали. Провели много позиционных атак, хорошо действовали при потере мяча. Мы уже освоили многие моменты в обороне и атаке, о которых просим. Хотелось бы выявить слабые места в защите, но пока имеем то, что имеем. Если хорошо обороняешься, знаешь, как располагаться, то проблем возникает меньше. Мы три игры сыграли на ноль, но это не главный показатель. Главное, понимаются требования.
Что касается физической подготовки, это, скорее, будет понятно в сезоне. Хотя, зная опыт команды, никаких сомнений нет. Что касается тактики, то многие вещи команда хорошо усвоила, понимает, какие есть преимущества и недостатки», — цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.
Ранее подопечные Виктора Гончаренко в товарищеских матчах на сборах одержали победы над швейцарским «Воленом» (3:0) и польским «Пястом» (2:0).