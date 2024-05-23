Семак: пока непонятно, смогут ли Дуглас Сантос, Мостовой и Артур сыграть с «Ростовом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 30-го тура чемпионата России с «Ростовом». Встреча состоится в субботу, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 16:30 по московскому времени. Напомним, все матчи заключительного тура пройдут в одно время.

«Подготовка проходит в привычном режиме. Готовимся к матчу, который очень важен. Три команды претендуют на победу в чемпионате, у каждой есть определенные шансы – у кого-то меньше у кого-то больше. Поэтому наша задача – постараться выиграть нашу игру.

По состоянию игроков – пока еще непонятно, сможет ли сыграть Дуглас [Сантос], то же самое касается Мостового и Артура. Шансы у всех есть сыграть, но посмотрим, насколько состояние позволить принять участие. По следующему сезону пока ничего не могу сказать. Думаю, на следующей неделе будет собрание. Будем формировать те вопросы и ту повестку, которая будет осуществляться в следующем сезоне», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.