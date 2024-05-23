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Семак: дай бог, чтобы у Сафонова всё получилось в одном из лучших клубов как «ПСЖ»

Семак: дай бог, чтобы у Сафонова всё получилось в одном из лучших клубов как «ПСЖ»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен».

«Дай бог, чтобы у Матвея Сафонова всё получилось в одном из лучших клубов на сегодняшний день», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Краснодар» и «Пари Сен-Жермен» приближаются к согласованию трансфера Матвея Сафонова за € 20 млн.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл 29 матчей, 10 из которых сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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