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Главный тренер «Зенита» Семак: нас ждёт интересный и непростой матч с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Семак: нас ждёт интересный и непростой матч с «Ростовом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023 с «Ростовом». Встреча состоится в субботу, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 16:30 по московскому времени. Напомним, все матчи заключительного тура пройдут в одно время.

«Нужно фокусироваться на одном — на нашем матче. И не отвлекаться. И Валерий Карпин, и «Ростов» выходят на каждый матч с одним настроем — побеждать. Думаю, нас ждет интересный и непростой матч, как и все наши игры», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, «Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка.

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