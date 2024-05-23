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Беляев: меня хотел пригласить в «Спартак» лично Массимо Каррера

Беляев: меня хотел пригласить в «Спартак» лично Массимо Каррера
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Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев рассказал, что в 2017 году мог перейти в московский «Спартак», воспитанником которого является. Беляев отметил, что пригласить его в стан красно-белых хотел непосредственно главный тренер команды Массимо Каррера.

— В разное время ходили слухи об интересе к вам топ-клубов России. Какие были правдивыми?
— В 2017-м меня хотел пригласить в «Спартак» лично Массимо Каррера, это я точно знаю. Меня приезжал просматривать их спортивный директор. Им нужен был защитник с российским паспортом. Почему-то не срослось, — рассказал Биляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко

Напомним, сейчас Беляев выступает за «Ленинградец», куда перешёл из «Арсенала» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 275 тыс.

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