Спаллетти: судья допустил обескураживающую ошибку в простейшей ситуации

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями от выездного матча 22-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» (2:3). В концовке игры форварда римлян Эдина Джеко сбили в штрафной, но судья не назначил пенальти, так как усмотрел у игрока «Ромы» офсайд.
«Там не было офсайда. Мне даже нечего сказать, потому что на самом деле в том эпизоде не было ничего сложного. Судья отвлёкся и допустил ошибку. Эдин был в полутора метрах за линией, это обескураживающий инцидент, судья должен был с лёгкостью во всём разобраться.
Мы могли набрать очки, но упустили свои моменты. Команда плохо распоряжалась мячом и много ошибалась», — сказал Спаллетти в эфире Sky Sport Italia.