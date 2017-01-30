«Ювентус» завершил 33-й матч кряду Серии А без ничьей, установив новый рекорд

«Ювентус», который в 22-м туре итальянской Серии A обыграл «Сассуоло» со счётом 2:0, установил новый рекорд лиги по количеству матчей подряд без ничьих. На счету «Старой синьоры» 33 матча национального чемпионата, в котором команда либо побеждала, либо проигрывала.
В последний раз «Ювентус» сыграл вничью в матче Серии А 19 февраля 2016 года. Тогда туринцы не смогли на выезде обыграть «Болонью» (0:0).
Предыдущий рекорд был установлен «Комо» в сезоне 1950/51 и насчитывал 32 матча без ничьих подряд.