«Вест Хэм» попробует летом заполучить Харта

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт может продолжить карьеру в «Вест Хэм Юнайтед». Как сообщает Sky Sports, «молотобойцы» попытаются заполучить игрока по окончании его аренды в «Торино».
Пока большую часть зарплаты Харта выплачивает «Манчестер Сити», однако в следующем сезоне это будет делать клуб, игроком которого он станет. «Торино» такие траты не по карману, а потому летом 2017 года Джо покинет Турин. Впрочем, возвращаться в «Манчестер Сити», которому принадлежит его контракт, Харт не горит желанием из-за натянутых отношений с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.
В текущем сезоне Харт провёл 20 матчей за «Торино» в Серии А и пропустил 28 мячей.