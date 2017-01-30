Варан: от болельщиков «Реала» слышал больше оваций, чем свиста

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан выразил удовлетворение поведением болельщиков команды в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад». Игра закончилась уверенной победой подопечных Зинедина Зидана со счётом 3:0.
«В этой игре я от болельщиков «Реала» слышал больше оваций, чем свиста. Мы знаем, что наши поклонники многого требуют от нас, и команда должна быть готова к этому. Мы хотим выиграть национальное первенство вместе с ними. Этот тур получился для нас очень удачным», — приводит слова французского футболиста Marca.