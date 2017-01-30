Сорокин: ни от кого мы не слышали о возможном бойкоте ЧМ-2018

Ни одна сборная на сегодняшний день не объявляла о бойкоте чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России. Об этом рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин.
«Ни от кого мы не слышали о возможном бойкоте. Напротив, многие сборные к нам приезжают смотреть базы команд. Мы их сопровождаем, общаемся, показываем. И пока отклики только позитивные. У нас в разных уголках страны уже побывали представители около 20 сборных, и мы видим только позитив. Все приятно удивлены, что гостиницы хорошие, при них уже ведётся строительство полей, где-то газон уже готов. Многие просто этого не ожидали. Видно, что и администрация городов хочет принять у себя команды, для них это вопрос престижа», — цитирует Сорокина «Р-Спорт».
Чемпионат мира по футболу 2018 года должен пройти с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.