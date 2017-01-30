Штрунц: Мюллер всегда играл интуитивно, а теперь утратил эту способность

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Томас Штрунц проанализировал игру нападающего команды Томаса Мюллера. По итогам 18 туров Бундеслиги Мюллер принял участие в 15 матчах, став автором лишь одного гола и отметившись 5 результативными передачами.
«Мюллер всегда играл интуитивно, а теперь утратил эту способность. Такое впечатление, что сейчас он борется за то, чтобы вернуть себе это качество. Это вопрос психологии», — приводит слова Штрунца интернет-издание Sport1.
Сам Мюллер говорил, что представлял себе сезон совершенно по-иному.