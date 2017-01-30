Сандро Вагнер хочет вернуться в «Баварию»

Бывший нападающий «Баварии» Сандро Вагнер, защищающий ныне цвета «Баварии», очень хочет вернуться в стан мюнхенцев. Футболист считает, что в будущем сможет быть полезен немецкому гранду.
«Бавария» — мой клуб и навсегда останется таковым. Поэтому я могу представить, что когда-нибудь вернусь в «Баварию». Правда, не знаю, в качестве футболиста или нет», — приводит слова Вагнера Bild.
Вагнер добавил также, что очень хочет принять участие в составе сборной Германии в розыгрыше Кубка конфедераций, который состоится в России с 17 июня по 2 июля текущего года.
По итогам 18 туров чемпионата Германии 29-летний Вагнер стал автором 10 голов и 1 результативной передачи.
Цвета «Баварии» Вагнер защищал с 2007 по 2008 год.