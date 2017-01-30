«Оренбург» арендовал у «Томи» до конца сезона защитника Бордачёва

«Оренбург» взял у «Томи» в аренду до конца сезона защитника Максима Бордачёва. Об этом сообщил спортивный директор томского клуба Игорь Кудряшов. Бордачёв два дня назад присоединился к своей новой команде, которая проводит сбор в Турции.
«Сегодня мы получили подписанные документы об аренде Бордачёва», — цитирует Кудряшова ТАСС.
Белорусский футболист перешёл в «Томь» в 2013 году на правах аренды, а уже в январе 2014 года томский клуб воспользовался опцией о первоочередном праве выкупа футболиста по истечении срока его аренды. Бордачёв подписал контракт на три с половиной года.
В текущем сезоне 30-летний игрок провёл в Премьер-Лиге 10 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.