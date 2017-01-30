Санчис: Рамос, Касемиро и Лукас Васкес с каждым днём всё важнее для «Реала»

Бывший защитник мадридского «Реала» Мануэль Санчис после домашнего матча 20-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» проанализировал игру команды. Подопечные Зинедина Зидана одержали победу со счётом 3:0.
«Последние результаты и усталость несколько приуменьшили уверенность команды в своих силах. А Рамос, Касемиро и Лукас Васкес с каждым днём всё важнее для «Реала». Последняя игра сделает их сильнее. Что же касается Бензема, то Зидан знает, в чём он должен улучшить свою игру в нынешнем сезоне», — приводит слова Санчиса Cope.