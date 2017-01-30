«Вильярреал» хочет приобрести нападающего «Ростова» Азмуна

«Вильярреал» хочет усилить линию нападения во время зимнего трансферного окна. Как сообщает AS, главным кандидатом на эту роль руководство клуба видит форварда «Ростова» Сердара Азмуна.
Отмечается, что первым шагом для осуществления этого трансфера может стать продажа бразильского нападающего Алешандре Пато, которым интересуются китайские клубы.
Ранее в СМИ появлялась информация, что на Азмуна претендуют «Бенфика» и дортмундская «Боруссия». Контракт иранца с «Ростовом» рассчитан до лета 2018 года. В текущем сезоне 21-летний игрок провёл в РФПЛ 14 матчей и забил два мяча.