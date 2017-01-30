Сорокин: была идея включить Новосибирск в список городов для проведения ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин рассказал, что у организации была идея включить Новосибирск в список городов, которые будут принимать чемпионат мира в 2018 году.
«Мы никогда об этом не говорили, но на заре работы по подаче заявки на проведение чемпионата мира промелькнула идея включить в список городов Новосибирск. Но всё-таки есть географический предел и дистанция, после которой начинается не преимущество, а недостача заявки. Такие расстояния не были бы приняты сообществом. Поэтому мы пошли по более безопасному для нас сценарию», — сказал Сорокин в программе «Все на матч».