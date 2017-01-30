Селюк: я обязательно привезу Джафара в Россию, он – восходящая звезда

Футбольный агент Дмитрий Селюк раcсказал о перспективах форварда Джафара, который недавно не подошёл ЦСКА и сейчас находится в расположении «Актобе».
«Пока Джафар не подписывал контракта с «Актобе». Сейчас Джафар находится в расположении казахстанского клуба в Турции, но ещё несколько клубов следят за ним. «Актобе» покупает центрального защитника Седрика из «Партизана» и нуждается в нападающем. Казахстанский клуб наблюдал за ситуацией с Джафаром и ЦСКА и, когда «армейцы» отказались от игрока, сделали шаг навстречу. Могу сказать, что пока «Актобе» выдаёт желаемое за действительное.
У меня сейчас много дел в Европе, поэтому будущее Джафара прояснится через пару дней. Кто мне нравится больше — Оланаре или Джафар? Оланаре – это хороший футболист, но мне не известно, как он будет играть после такой серьёзной травмы. Джафар – восходящая звезда, а Оланаре уже 22 года. Жизнь всё покажет, но я обязательно привезу Джафара в российский чемпионат. Рано или поздно он будет играть в России, и мы все за ним понаблюдаем», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.