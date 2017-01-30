Кутин, Кутепов и Промес не помогут «Спартаку» в матче с «Копенгагеном»

Защитники Денис Кутин и Илья Кутепов, а также полузащитник Квинси Промес не помогут «Спартаку» в контрольном матче с «Копенгагеном» (31 января).
«Что касается Дениса Кутина, получившего вчера серьёзную травму на тренировке, то, по мнению главы медицинского департамента нашего клуба Михаила Вартапетова, состояние защитника стабилизировалось и близко к удовлетворительному. Понятно, что в сегодняшней тренировке он участия не принимал. Как, впрочем, и другой защитник, Илья Кутепов, получивший болезненный удар по голове именно в столкновении Кутиным.
Кутепов, скорее всего, не примет участия в завтрашнем матче с «Копенгагеном»: его тренеры решили поберечь. Не увидим мы во вторник на поле и Квинси Промеса. Однако для волнений нет никаких причин: так решил Массимо Каррера, который собирается проверить в деле других футболистов. Что ж, ему, как говорится, виднее. К слову, Промес сегодня, как и все предыдущие занятия, провёл в общей группе. Вместе с набирающими от тренировки к тренировке необходимые кондиции нападающим Зе Луишем и защитником Сальваторе Боккетти. Однако в контрольном матче мы сможем их увидеть, скорее всего, на следующем сборе в Испании. Что касается защитника Сердара Таски, то он по-прежнему занимается по индивидуальной программе: в тренажёрном зале, в бассейне, на песке и на поле», — информирует сайт «Спартака».