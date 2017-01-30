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«Уотфорд» согласился продать Игало в «Чанчунь Ятай» за € 23,5 млн

30 января 2017, понедельник. 18:03. Футбол
Нападающий Одион Игало может уйти из «Уотфорда» в зимнее трансферное окно. Китайский клуб «Чанчунь Ятай» предложил «Уотфорду» £ 20 млн (около € 23,5 млн) за Игало, и английский клуб принял это предложение, утверждает Sky Sports.

Теперь китайскому клубу осталось согласовать условия личного контракта с Игало.

В прошлом сезоне нападающий забил 15 голов в английской Премьер-лиге, а в этом розыгрыше АПЛ 27-летний нигериец поразил ворота всего один раз в 18 матчах (14 — с первых минут), а также отметился результативной передачей и получил одну жёлтую карточку.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Уотфорд Одион Игало Китайский футбол Трансферы
Новости. Футбол
30 января 2017, понедельник
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