Получивший тяжёлую травму в матче с «Челси» Мэйсон выписан из больницы

Полузащитник «Халл Сити» Райан Мэйсон идёт на поправку. Сегодня футболист был выписан из больницы, информирует Sky Sports. Ранее Мэйсон успешно перенёс операцию в связи с переломом основания черепа.
В матче 22-го тура АПЛ с «Челси» Мэйсон получил тяжёлые травмы в столкновении с защитником синих Гари Кэхиллом: у полузащитника был проломлен череп. На восстановление ему потребуется от 6 до 9 месяцев.
Мэйсон является воспитанником «Тоттенхэма» и перешёл в «Халл» из родного клуба перед началом нынешнего сезона.