Игуаин: Сарри мне как отец

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером «Наполи» Маурицио Сарри. Игуаин покинул «Наполи» этим летом.
«У нас с Сарри отличные отношения, он мне как отец. Он знает некоторые вещи, которые останутся между нами. Впереди у нас два матча в Неаполе — в Кубке Италии и Серии А. Но я спокоен, потому что если начну нервничать, то будет только хуже.
С Аллегри в „Ювентусе“ у нас тоже всё отлично. Мы знаем друг друга всего шесть месяцев, но всё хорошо», — цитирует Игуаина Football Italia.