Папастатопулос: «Боруссии» Д будет сложно завоевать право на участие в ЛЧ

Некоторые футболисты дортмундской «Боруссии» считают, что команде будет очень нелегко выполнить главную задачу сезона. Она заключается в том, чтобы завоевать право на участие в очередном розыгрыше Лиги чемпионов.
«Боруссии» будет очень сложно завоевать право на участие в ЛЧ», — приводит Bild слова защитника Сократиса Папастатопулоса.
Защитник Марсель Шмельцер в свою очередь о ситуации в команде сказал: «Мы думали, что «Боруссия» в лучшем состоянии».
По итогам 18 туров чемпионата Германии команда Томаса Тухеля набрала 31 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице.