Фидлер: у Тарханова все упражнения игровые, так легче справляться с нагрузками

Капитан «Урала» Артём Фидлер рассказал, как прошёл первый зарубежный сбор «Урала» в 2017 году, и поведал, где и с кем проводит короткий отпуск.
«Считаю, ничья с «Погонью» — результат не закономерный. Мы должны были выиграть, потому что у нас было гораздо больше моментов. Мы их не реализовали. Но ничего страшного. В сезоне будем забивать. Поэтому, на мой взгляд, наша победа была бы более закономерным результатом. Любая игра на ноль в обороне – это положительный результат. Это придаёт уверенность, несмотря на то, с кем ты играешь. Приятно, что не пропустили в игре с «Погонью».
Первый зарубежный сбор прошёл очень плодотворно. Мы провели хорошую работу. Всё было в меру. Все выдержали физические нагрузки. Главное, чтобы это принесло пользу. Сборы, во-первых, это тяжёлая работа. В свободное время стараешься только отдыхать. Двухразовые тренировки тяжело переносятся. В часы отдыха можно почитать книгу, посмотреть фильм.
Я приехал в Екатеринбург с близкими. В любом случае нужно сменить обстановку, потому что нужно отдохнуть психологически от кипрских сборов. Это плодотворно влияет на подготовку к следующему сбору. Поэтому сейчас я отдыхаю с семьёй. Самое главное — как можно больше времени провести со своими близкими. Было две недели расставания. Конечно, были тренировки, которые отвлекали. И сейчас хочется провести время с семьёй.
Чем нынешние сборы отличаются от всех остальных? Во-первых, у каждого тренера своё видение на подготовку к сезону, своё видение футбола. Думаю, не совсем правильно сравнивать сборы у разных тренеров. Нынешние сборы мне нравятся. У Александра Федоровича Тарханова все упражнения игровые. Постоянно работаем с мячом. Так легче справляться с нагрузками», — цитирует Фидлера пресс-служба «Урала».