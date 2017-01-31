В ХI соревнованиях «Будущее зависит от тебя» в 2016 году участвовали более 5 тыс. детей из 140 городов России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Таджикистана и Южной Осетии, а всего за 11 лет чемпионат охватил свыше 30 тыс. детей из более чем 3500 команд.
«Проекты по социальной адаптации и семейному устройству сирот – одно из ключевых направлений нашей благотворительной деятельности, и мы стремимся создавать равные возможности для жизни и самореализации детей по всей стране. Я очень рад, что флагманский проект компании в этом направлении продолжает расти и развиваться и привлекает всё новых партнёров. Благодаря ему тысячи детей из России и зарубежья получили отличный шанс найти своё место в жизни, обрели новых друзей и наставников и посетили другие города и страны, сделав первые шаги на пути к по-настоящему успешному будущему. Желаю всем участникам этого года успешных матчей!» — отметил генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков.
1 февраля стартует отбор первого этапа турнира «Будущее зависит от тебя»