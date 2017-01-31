Биабиани отклонил предложение «Челси»

Нападающий миланского «Интера» Жонатан Биабиани не перейдёт в лондонский «Челси», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Согласно информации источника, футболист сам отклонил предложение английского клуба. Дело в том, что «Челси» хотел взять Биабиани на правах аренды до конца текущего сезона, тогда как подобное развитие событий в планы игрока не входит. Биабиани хотел бы быть частью долгосрочного проекта, в результате чего и отказался от предложения англичан. Игрок не прочь покинуть стан нерадзурри, но при соответствующем предложении.
В нынешнем сезоне Биабиани не принял участия ни в одной игре чемпионата Италии.